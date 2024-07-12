Kuşadası Belediyesi, dilencilik faaliyetlerine karşı kararlı tutumunu sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Bulvarı’nda gerçekleştirilen son denetimde, işletmelerin önünde dilencilik yaptıkları tespit edilen iki kadın hakkında cezai işlem uygulandı.

Dilencilere sıkı denetim

Operasyon kapsamında Atatürk Bulvarı, turistik çarşı merkezi, cami önleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddeler titizlikle kontrol edildi. Yapılan denetimlerde sahildeki işletmelerin önünde dilencilik yapan iki kadın zabıta ekipleri tarafından tespit edildi.

Cezai işlemler ve el konulan para

Zabıta Müdürlüğü’ne getirilen iki kadın hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesi uyarınca tutanak tutuldu ve para cezası kesildi. Dilencilikten elde ettikleri toplam 2 bin 260 liraya da el konuldu. Yetkililer, dilencilik faaliyetlerine karşı mücadelelerinin süreceğini ve vatandaşların huzurunu bozacak hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini belirtti.

Kuşadası Belediyesi’nden açıklama

Kuşadası Belediyesi, halkın duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden kişilere karşı mücadelesini sürdüreceğini vurguladı. Yetkililer, dilencilik faaliyetlerinin önlenmesi ve vatandaşların rahatsız edilmemesi adına çalışmaların devam edeceğini ifade etti.