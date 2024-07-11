Aydın'daki CHP'li belediye başkanları, Türkiye'deki ekonomik krizin vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla önemli bir adım attı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve 13 ilçe belediye başkanı, krizle mücadele ve halkın refahını artıracak projeler üzerinde anlaşarak ortak bir taahhütname imzaladı. Bu girişime, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de destek verdi.

Ekonomik krize karşı ortak çalışma

Toplantı sonrasında bir açıklama yapan Başkan Ömer Günel, Aydın genelinde yaşanan hayat pahalılığı ve düşen alım gücü sorunlarına değinerek, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı. Günel, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve diğer CHP'li ilçe belediye başkanları olarak, vatandaşlarımızın üzerindeki ekonomik baskıyı hafifletmek için uyum ve iş birliği içinde çalışacağız" dedi.

"Sosyal belediyecilikten taviz yok"

Günel, açıklamasında sosyal belediyecilikten asla taviz vermeyeceklerinin altını çizerek, "Her zaman hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ekonomik krizin etkilerini en aza indirmek için birlikte hareket edecek ve vatandaş odaklı hizmetlerimizi artıracağız" ifadelerini kullandı.