Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, Gülsinem Avşar Demirci ve Adem Demirci’nin ‘Zeytin Çekirdeği ve Dönüşüm’ adlı sergisi ile İlmen Yeşiltaş Çelik’in ‘Çerçevesiz’ isimli kişisel yağlı boya resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sergi için düzenlenen törenin açılış kurdelesini; Kuşadası Kaymakamı İbrahim Kekik ve Belediye Başkan Vekili Ethem Kerim kesti. Sergiyi gezen Kaymakam Kekik ve Belediye Başkan Vekili Kerim, eserler hakkında bilgi aldı. Her iki sergi de 29 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilir.