Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trajik olayda, bir şahıs eşiyle yaşadığı kavganın ardından onu silahla vurup hayatına son verdi. Şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Olayın detayları

Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak’taki bir evde yaşanan olayda, Nebahat Dildöken (30) ve eşi Eren Dildöken (32) arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlıklar nedeniyle şiddetli bir tartışma patlak verdi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eren Dildöken, sinirlerine hakim olamayarak silahını çekti ve eşi Nebahat Dildöken’i vurdu. Genç kadın, silahın kurşunları sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Dağlık alanda yakalandı, adliyeye sevk edildi

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Nebahat Dildöken’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Eren Dildöken ise olayın hemen ardından kaçtı. Polis ekiplerinin hızlı ve etkili çalışmaları sonucu, kaçan şüpheli kısa bir süre içinde dağlık bir alanda yakalandı. Eren Dildöken’in emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.