Aydın’ın Kuşadası ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki kamyonete çarparak ok gibi saplandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.15 sıralarında İkiçeşmelik Mahallesi Cafer Kotan Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. yönetimindeki 35 AG 1713 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 16 BPV 167 plakalı kamyonetin arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar oluşurken, araçta yolcu olarak bulunan ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkek şahıs olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı



Kazada sürücü H.K. ile araçta bulunan M.Y., M.T. ve E.E.Ç. yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları araç içerisinden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise morga alındı.

Kaza anı kamerada



Kazaya ilişkin olay anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonete çarpması net şekilde görüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden şahsın kimliği tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.