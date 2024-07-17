B.K., Aydın'daki yerel bir internet sitesinde köşe yazarlığı yapan ve sahilde yürüyüş yaparken bulvar üzerinde çıkan kavgayı fark etti. Gazetecilik refleksiyle cep telefonunu çıkararak kavgayı görüntülemeye başlayan B.K., bu sırada mekan çalışanlarının dikkatini çekti. Olayı anlatan B.K., "Yürüyüş yaptığım sırada önüme gelen kavgayı görünce haber yapmak için karşı kaldırımdan görüntü almaya başladım. Bu sırada benim kavgayı görüntülediğimi gören mekan çalışanları üzerime gelip önce darp etti" dedi.

Mekan çalışanlarından sert müdahale

Yaklaşık 10 kişilik grup, B.K.'ye fiziksel şiddet uyguladıktan sonra elindeki telefonu gasp ederek çekmiş olduğu fotoğraf ve videoları silmekle yetinmedi. "Gazeteci olduğumu belirtmeme rağmen, telefonumdan görüntüleri sildiler ve canımı zor kurtardım," diye konuşan B.K., saldırı sonrasında hastaneye giderek tedavi altına alındı ve darp raporu aldı.

Hukuki süreç başlatıldı

Olayın ardından B.K., kendisine saldıran ve telefonunu gasp ederek görüntüleri silen kişilerden şikayetçi oldu. Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı, gazetecinin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, saldırganların kimliklerinin tespit edilmesi ve adalet önüne çıkarılması bekleniyor.