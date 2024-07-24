Kuşadası Belediyesi'nin yerel tarımı canlandırma ve destekleme hedefiyle başlattığı Adabahçe projesi, kent sakinlerine taze meyve ve sebzeler sunmaya devam ediyor. Adabahçe mahsulleri ve yerel kadın kooperatiflerinin katkılarıyla üretilen gıda ürünleri, Halk Ada Market raflarında yerini aldı. Ayrıca, Adalı Kart sahiplerine sağlanan yüzde 20'lik indirimle Kuşadalılar bütçelerini rahatlatıyor.

Toprağa sarıl, üretime katıl

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in 'Toprağa Sarıl, Üretime Katıl' sloganıyla başlattığı Adabahçe projesi, tarım alanında büyük bir adım olarak öne çıkıyor. Atıl durumdaki tarım arazilerinin üretime kazandırılmasıyla başlayan proje, kış ve yaz hasadından elde edilen ürünlerle dikkat çekiyor. Adabahçe'nin meyve ve sebzeleri, Halk Ada Market ve gezici Ada Market Ekspres aracıyla tüketicilere ulaştırılıyor.

Kadın kooperatifleri ve sağlıklı ürünler Halk Ada Market’te

Halk Ada Market, sadece Adabahçe mahsullerini değil, aynı zamanda kadın kooperatifleri tarafından üretilen tarhana, erişte, makarna ve reçel gibi ürünleri de satışa sunuyor. S.S Ada Kadın Üretim Girişim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında faaliyet gösteren Emek Atölyeleri'nin ürünleri, bölgedeki diğer kadın kooperatiflerinin katkılarıyla market raflarında yer alıyor.

Başkan Ömer Günel, “Ada Market mağazamızda, hem kendi ürettiğimiz sebze ve meyveler hem de kadın emeğiyle üretilmiş ürünlerin satışını yapıyoruz. Kaliteli ve sağlıklı ürünlerimizi Adalı Kart’a özel yüzde 20 indirim imkânıyla sunuyoruz. Hemşehrilerimize her zaman destek olmaya devam edeceğiz,” dedi.

Halk Ada Market'te alışveriş zamanı

Modern tasarımıyla dikkat çeken Halk Ada Market, Türkmen Mahallesi Candan Tarhan Bulvarı No:64 adresinde haftanın 7 günü, 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Ürünlerin uygun fiyatları ve yüksek kalitesi, hemşehrilerin ilgisini çekiyor.