Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in önderliğinde, kent sakinlerine yeni eğitim alanları açmak ve çocukların enerjilerini Anadolu kültürünün bir parçası olan yöresel halk danslarına yönlendirmek amacıyla yaklaşık 9 ay önce akademi kuruldu. Akademide, Aydın, Rize ve Bodrum yörelerine ait halk dansları eğitimi ücretsiz olarak verilmeye başlandı.

Kurslar, Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günleri Alacamescit Mahallesi Kahramanlar Caddesi’ndeki Tarım Kredi Kooperatifi İş Merkezi’nin zemin katında, Çarşamba günleri ise Davutlar ve Güzelçamlı Düğün salonlarında düzenleniyor. Yeni açılan gruplara kayıt yaptırmak isteyenler, halkoyunlari.kusadasi.bel.tr adresi üzerinden başvuru yapabilirler.