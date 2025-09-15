Kuşadası’nda Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV), Kuşadası F. Özel Arabul Kültür Merkezi (KUAKMER) ve TMMOB Mimarlar Odası Kuşadası Temsilciliği iş birliğinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ‘Hatırlayan Mahalle Günleri’ etkinliği başladı. Hafta sonu boyunca sürecek olan etkinliğe gelenleri söyleşiler, fotoğraf sergileri ve kurulan tadım noktalarında birbirinden lezzetli yöresel tadlar bekliyor.

Kuşadası’nda tarihi evleri, çeşmeleri ve yıllara meydan okuyan samimi komşuluk ilişkileriyle kentin en eski yerleşim yerlerinden biri olan İkioklu’da, Kuşadası Belediyesi, KEGEV, KUAKMER ve TMMOB Mimarlar Odası Kuşadası Temsilciliği iş birliğinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ‘Hatırlayan Mahalle Günleri’ başladı. Kuşadalılar ile kenti ziyaret etmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği şenliğin ilk gününde, SEYAKMER önünden başlayan ve kahvelerin bulunduğu alanda sona eren kortej, etkinliğe renk kattı. Şenlikte, Kuşadalı kadınlar hazırladıkları yöresel lezzetleri, Mustafa Adalıoğlu Parkı’nın önünde kurulan stantlarda ziyaretçilerin beğenisine sundu. Yemekler, tadanlardan tam not aldı.



Etkinlik, daha sonra açılış programı ve kitap tanıtımı ile KUAKMER’de devam etti. 14 Eylül’e kadar sürecek olan şenliğin açılışı için KUAKMER’de düzenlenen törene Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Barış Çınar, KEGEV Başkanı Şefik Sözer ve çok sayıda davetli katıldı. Program, Kuşadası Belediyesi Halk Dansları Akademisi Spor Kulübü’nün (KUŞADANS) meydanda sergilediği halk oyunları gösterisi ile son buldu.

“KUŞADASI’NIN İLK YERLEŞİM YERİ”



Etkinliğin açılış konuşmasını yapan KEGEV Başkanı Şefik Sözer, “Camiatik Mahallesi’ndeki İkoklu mevkinin Kuşadası’nın ilk yerleşim yerlerinden biri olduğunu söyledi. Mahalledeki kültürün yaşatılması ve tarihi dokunun korunması için etkinliğin geleneksel olarak düzenlenmeye devam edeceğini belirten KEGEV Başkanı Şefik Sözer, “Etkinliğimizin çıkış noktası mahallemizdeki kültüre, sanata ve geçmişe birlikte sahip çıkma düşüncesidir. Etkinliğimiz boyunca mahalle sakinlerimiz yerel sanatçıları ile eğlenecek. Bize destek veren Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel’e çok teşekkür ediyorum” dedi.



“KÜLTÜR VE TURİZM MERKEZİ OLACAK”



Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Tahsin Barış Çınar ise “İkioklu sadece bir mahalle değil, komşuluk ilişkilerinin, mahalle geleneklerinin ve dayanışma kültürünü en güzel şekilde yaşatıldığı özel bir yer. İşte bu yüzden İkioklu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel’inde gözbebeğidir. 2019 yılından bu yana Başkanımız Ömer Günel’in öncülüğünde bölgemize çok önemli alt ve üstyapı yatırımları kazandırıldı. Bu yatırımlar sayesinde hem kentimiz hem de mahallemizin çehresi değişti, güzelleşti. Elbette bu gelişmeler siz değerli Kuşadalıların desteği ile mümkün oldu. Bizler yatırımlarımızı daha da geliştirerek İkioklu’yu yalnızca bir mahalle değil aynı zamanda Kuşadası’nın kültür turizminin önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Kuşadası’nda ‘Hatırlayan Mahalle Günleri’ etkinliği geçtiğimiz yıllarda İkioklu Şenliği adı altında düzenlenmişti.