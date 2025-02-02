Kuşadası Belediyesi, yaptığı ziyaretlerle kentte dünyaya gelen minik hemşehrilerine ‘Hoş geldin’ demeyi sürdürüyor. Son 6 yılda bin 71 hanenin kapısını çalarak anne-baba olmanın heyecanını yaşayan kent sakinlerinin mutluluğuna ortak olan Kuşadası Belediyesi ekipleri, ziyaretlerinde ebeveynlere Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in tebrik mesajı ile birlikte yeni doğan bebekler için özel olarak hazırlanan çantaları da hediye ediyor. İçerisinde battaniye, bebek şampuanı ve bezi, termometre, tırnak makası, biberon, emzik, ıslak mendil ve yeni doğan takımı gibi bebek bakımında ihtiyaç duyulan temel eşyaların bulunduğu çantalar aileler tarafından çok beğeniliyor.

Yıl boyunca devam eden 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında son olarak Kadınlar Denizi, Türkmen ve İkiçeşmelik mahallelerinde ikamet eden yeni bebek sahibi olan 3 aile ziyaret edildi. Ziyaretlerde ailelere Başkan Ömer Günel’in tebrikleri ve iyi dilekleri iletilirken yeni doğan bebek çantaları da hediye edildi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren çiçeği burnunda ebeveynler ise Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.