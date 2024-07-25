Kuşadası'nda Iki Grup Arasında Kavga Çıktı! Polis Ekiplerini Zorladı!

Kuşadası ilçesi Güvercinada Caddesi'nde yaşanan olayda, iki grup arasında çıkan kavga kısa sürede büyüdü ve polisin müdahalesine rağmen taraflar birbirine saldırmaya devam etti.

Olay, Kuşadası'nın en işlek caddelerinden biri olan Güvercinada Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan kavga, kısa sürede büyüyerek çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmakta oldukça zorlandı. Tarafların birbirine saldırması ve polise aldırış etmemesi nedeniyle müdahale güçlükle gerçekleştirildi. Kavgayı ayırmak isteyen polisler, zaman zaman zor kullanmak zorunda kaldı. Kavganın büyümesiyle birlikte olay yerine toplanan kalabalık da arttı. Kavga, yola taşarak trafiğin aksamasına sebep oldu ve yol kenarında park halinde ulunan araçlar da zarar gördü. Polis ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda tarafları ayırmayı başardı.

Polis ekipleri, tarafları ayırdıktan sonra olayla ilgili inceleme başlattı. Kavganın çıkış sebebini belirlemek ve sorumluları tespit etmek için çalışmalar sürüyor.