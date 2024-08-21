Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, bir kişi iş yerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, dün gece Kadınlar Denizi Mahallesi'nde meydana geldi.

Olayın ayrıntıları

Dün gece saatlerinde Kadınlar Denizi Mahallesi 24’üncü Sokak'taki bir iş yerinden gelen silah sesi, çevredeki vatandaşları endişelendirdi. Silah sesini duyan vatandaşlar, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, iş yerinin kapısını açarak içeri girdi. Yapılan ilk incelemede, iş yerinde bulunan T.D.’nin (45) silahla intihar ettiği belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

T.D.’nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölümün kesin nedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi ile netleşecek. Olayın ardından polis, intiharın nedenlerini belirlemek üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı.