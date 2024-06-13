Kuşadası kent merkezinin yanında Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde de denetimlerini sıklaştıran Zabıta Müdürlüğü ekipleri sıfır işgaliyeden taviz vermiyor. Ekipler, kuralları ihlal ederek yolları, kaldırımları ve kamusal alanları işgal eden kişi ve işletmeler hakkında gerekli yasal işlemleri vakit kaybetmeden gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda yıl boyunca kentin tüm noktalarında devam eden denetimlerin son durağı Davutlar Mahallesi oldu. Ana caddelerden başlayarak Davutlar'da faaliyet gösteren tüm işletmeleri denetleyen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerekli uyarıların yapılmasına rağmen kurallara uymayan işletmelere, Kabahatler Kanunu'nun 38/1 maddesi gereğince cezai işlem uyguladı.