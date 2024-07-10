Kuşadası'nda jandarma ekipleri tarafından yapılan rutin denetimler sırasında, Kimlik Bildirme Kanunu'na uymayan bir işletme sahibi tespit edildi. Güzelçamlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren işletme, çalışanlarının kimlik bilgilerini belirtilen süre içinde kolluğa bildirmediği için yasal yükümlülükleri ihlal etmiş oldu. İşletme sahibine, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nun 15. maddesi çerçevesinde 28 bin 945 TL idari para cezası uygulandı.

Yasal ihlal ve cezai yaptırım

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ve Umuma Açık Yerlerin Kontrolü Uygulaması kapsamında yapılan denetimlerin detaylarına göre, işletme sahibinin yasal süreçlere uymaması nedeniyle cezai işlem uygulandığı belirtildi. Jandarma ekipleri, işletmenin çalışanlarının işe başlama ve ayrılma bilgilerinin resmi makamlara zamanında iletilmesinin kamu düzeni ve güvenliği açısından önem taşıdığını vurguladı.