Kuşadası Kadınlar Denizi’nde Seçkin Sitesi plajında bir yunus ölü olarak bulundu. Vatandaşlar durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) bildirdi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ve ekibi, yaptıkları incelemelerde yunusun genç bir Stenella Coeruleoalba türü olduğunu tespit etti. Ekip, yunusun kuyruk yüzgeçlerinin kesildiğini ve karnının açıldığını belirledi.

Denizlerimizin hassas canlılarına büyük tehdit

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, denizlerimizdeki hassas canlıların deniz kirliliği, plastik atıklar ve hedef dışı avlanma gibi nedenlerle kaybedildiğini vurguladı. Ancak bu yunusta yapılan incelemeler, kasti bir öldürme vakası olduğunu düşündürüyor. Yunusun karnındaki kesikler ve deri yüzeyindeki çizikler, kasıtlı olarak zarar verildiğini gösteriyor.

Yunuslar ve deniz ekosistemi tehlike altında

Sürücü, açıklamalarında yunusların deniz ekosisteminde önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Aşırı ve bilinçsiz avlanma, yunusların beslenme alışkanlıklarını olumsuz etkiliyor. Ayrıca, yunuslar 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve uluslararası sözleşmelerle koruma altındadır. Kasti olarak yunuslara zarar verenlerin en ağır ceza yaptırımlarına çarptırılması gerektiğini ifade etti.

Yunusların denizlerde görülmesi, denizel biyoçeşitliliğin zenginliğinin ve deniz ekosisteminin sağlığının bir göstergesidir. Ancak, insan kaynaklı sorunlar ve bilinçsiz faaliyetler, bu sevimli deniz memelilerinin hayatını tehlikeye atıyor. Kasti olarak yunuslara zarar veren kişiler tespit edilip cezalandırılmalıdır. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Denizlerimizin sağlığı için bu tür olayların önüne geçilmesi gerekiyor," dedi.