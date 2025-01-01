Aydın’ın Kuşadası ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan Sanayi Sitesi Kavşağı’nda, kırmızı ışık ihlali ve aşırı hız nedeniyle meydana gelen kazada bir otomobil takla attı. 34 KOB 958 plakalı otomobilin sürücüsü S.B., çevredekilerin yardımıyla ters dönen araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Edinilen bilgiye göre, süratli bir şekilde kavşağa giren otomobil, kontrolünü kaybederek refüje çarptı ve takla attı. Kaza anı, olay yerindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın savrularak devrildiği ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı.

Olay yerine ekipler sevk edildi

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlatırken, sürücünün kırmızı ışık ihlali ve aşırı hız yaptığı iddialarını araştırıyor.