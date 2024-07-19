Kemal ALTAN/ÖZEL HABER

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yıl boyunca farklı mahallelerde eş zamanlı olarak bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yürütüyor. Çocuk parklarındaki kent mobilyaları, oyun grupları ve yeşil alanların düzenli bakımını üstlenen ekipler, bu kez evcil hayvanlar için oluşturulan köpek eğitim parkına da odaklandı. Türkmen Mahallesi’nde, 650 metrekarelik bir alan üzerine kurulu olan Pako Köpek Eğitim Parkı’nda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Yenilenen üniteler ve modernizasyon

Parkın zemininde doğal çim kaplama bulunurken, içinde 12 adet köpek oyun ünitesi, banklar ve hayvanların su içmesi için iki adet suluk yer alıyor. Bakım çalışmaları kapsamında, eskiyen eğitim üniteleri yenileriyle değiştirilerek, parkın modernizasyonu sağlandı. Bu yenileme çalışmaları, parkın hem estetik hem de fonksiyonel özelliklerini artırarak, köpek sahipleri ve hayvan severler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Türkiye’deki ender örneklerden biri

Pako Köpek Eğitim Parkı, sahip olduğu özelliklerle Türkiye'deki ender köpek eğitim parklarından biri olarak öne çıkıyor. Yenileme çalışmaları sayesinde, parkın hem görünümü hem de kullanım konforu önemli ölçüde iyileştirildi. Bu adım, köpeklerin ve sahiplerinin parkı daha verimli ve keyifli bir şekilde kullanmalarına olanak tanıyacak. Yenileme çalışmaları, hayvan severler tarafından olumlu bir şekilde karşılandı.