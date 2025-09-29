Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 30 yaşındaki Ayça Ala, üçüncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor, ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

Kuşadası'nda balkondan düşen genç kadın hayatını kaybetti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. İkiçeşmelik Mahallesi Kirazlı yolundaki bir apartmanın üçüncü katından düşen 30 yaşındaki Ayça Ala, komşuları tarafından fark edildi. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren komşular, olay yerine sağlık ve polis ekiplerini sevk etti.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri, olay yerine ulaştığında genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayça Ala’nın balkonundan düşmesi sonucu yaşanan talihsiz olayın ardından, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili olarak Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, genç kadının düşüşünün kazara olup olmadığına dair çeşitli incelemeler yapmaya başladı. Polis ekipleri, olayın ayrıntılarını belirlemek ve herhangi bir dış müdahale olup olmadığını araştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.