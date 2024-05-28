Davutlar Mahallesi'nde kumar oynandığına dair istihbari bilgilerin alınması üzerine, emniyet ekipleri harekete geçti. Yapılan fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, kumar masasında bulunan 4 kişi tespit edildi. Operasyon kapsamında masada bulunan 1200 TL nakit para ve 106 adet oyun kağıdına el konuldu.

4 kişiye 25 bin 700 TL para cezası 

Operasyonda adı geçen A.T. isimli şahıs ile kumar oynayan diğer 4 kişi, yasal işlemler için Davutlar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Kumar oynayan 4 kişiye toplamda 25 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

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Editör: Simge Akbulut