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Polis, kumarla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini ve bu tür yasa dışı faaliyetlere izin verilmeyeceğini kaydetti.

Gerekli işlemler için Davutlar Polis Merkezi Amirliğine intikal ettirilen şahıslara, Kumar Oynanması Kanunu'na muhalefet etmelerinden dolayı toplam 25.700 TL idari para cezası uygulandı.

Operasyon da kumar oynayan 4 şahıs suçüstü yakalandı. Masa üzerinde bulunan 1.200 TL nakit para ve 106 adet oyun kağıdı da ele geçirildi.

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