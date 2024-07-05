İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayan ve Kuşadası'na sıçrayan orman yangınında Kuşadası Belediyesi Haybulans ekipleri tarafından kurtarılan 11 köpeğin tedavileri hızla devam ediyor. Sağlık durumları her geçen gün düzelen köpekler, iyileştiklerinde yeni yuvalarına kavuşacaklar.

Yangın ve kurtarma operasyonu

29 Haziran Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Selçuk'ta çıkan yangın, kısa sürede Kuşadası'na yayıldı ve yaklaşık 95 hektar ormanlık alan zarar gördü. Kuşadası Belediyesi'nin hayvan ambulansı olan Haybulans araçları ve ekipleri, yangın bölgesine hızla ulaşarak yaralı hayvanlara müdahale etti. Dumandan ve külden etkilenen 5'i yavru 11 köpek, ekipler tarafından kurtarılarak Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Rehabilitasyon ve tedavi süreci

Rehabilitasyon merkezine getirilen köpeklere vakit kaybetmeden oksijen takviyesi yapıldı ve bedenleri kül ile tozdan arındırıldı. Veterinerler, köpeklerin sağlık durumlarını yakından takip ederek gerekli tüm tedavileri uyguluyor. Tedavileri süren köpeklerin sağlık durumları her geçen gün daha da iyiye gidiyor.

Yeni yuvalarına kavuşacaklar

Kuşadası Belediyesi, tedavi süreci tamamlanan köpeklerin sahiplendirilmesi için hazırlık yapıyor. Sağlıklarına tamamen kavuşan can dostlar, sıcak ve sevgi dolu yeni yuvalarına kavuşturulacak. Bu süreçte, köpeklerin iyileşme durumları ve sahiplendirme süreci hakkında Kuşadası Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından güncel bilgiler paylaşılacak.