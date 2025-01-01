Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından hareket halindeki bir lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik Botu (KB-41), botu durdurarak içindeki göçmenleri yakaladı.

Yakalanan düzensiz göçmenler: 29 kişi ve 30 çocuk

Bot içerisinde toplam 29 düzensiz göçmen bulunuyordu. Bunların arasında 30 çocuk da yer alıyordu. Göçmenler, insan kaçakçılığının kurbanı olabilecek durumda olmalarına rağmen başarılı bir operasyonla yakalanarak güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı.