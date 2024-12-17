Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda lastik botla hareket halindeki 20 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

Sahil güvenlik alarmda

Kuşadası ilçesinde görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13), lastik bot içerisinde düzensiz göçmenleri tespit etti. Durumun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botları TCSG-21 ve KB-108 harekete geçerek denizde operasyon başlattı.

Operasyon anı

Deniz üzerinde durdurulan lastik botta 20 düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Göçmenlerden 18’inin çocuk olması dikkat çekerken, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Yakalanan göçmenler, yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Kaçakçılık şüphelisi hakkında ise adli süreç başlatıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, bölgedeki deniz trafiğinde kontrollerini sıkılaştırmaya devam ediyor.