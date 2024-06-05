Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir sitenin yüzme havuzunun makine dairesinde sinek ilaçlaması sırasında metan gazı patlaması sonucu yangın çıktı. Olayda, Kuşadası Belediyesi'nde görevli iki işçi yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan işçiler hastaneye kaldırıldı.

Bugün saat 10.30 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri'nde görevli S.K. ve F.G., rutin sinek ilaçlaması yapmak için bölgedeki bir sitenin yüzme havuzunun makine dairesine girdi. Makine dairesinde biriken metan gazı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sonucu çıkan yangında, iki işçinin vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar meydana geldi.

Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri adrese sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı işçiler, hızla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından işçiler, ileri tetkik ve tedavi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.