Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Adile Sarı, motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kuşadası’nda feci kaza
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir yaya hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü yaralandı.
F.T.’nin kullandığı 09 BAG 37 plakalı motosiklet, Turgut Özal Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan Adile Sarı’ya (70) çarptı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralanan motosiklet sürücüsü ve yayayı Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Adile Sarı kurtarılamadı
Hastanede tedavi altına alınan 70 yaşındaki Adile Sarı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Motosiklet sürücüsünün ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin hızla çarptığı anlar yer aldı. Görüntüler, olayın ardından sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı. Motosiklet sürücüsünün ifadesinin alınmasının ardından kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemeyle belirlenecek.