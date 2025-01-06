Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk ve karlı hava etkisini gösterirken, Ege'nin incisi Kuşadası’nda ise yazdan kalma günler yaşanıyor. Ocak ayında sıcak hava etkisini gösteren Kuşadası’nda hava sıcaklığı 16 dereceye kadar yükseldi, deniz suyu sıcaklığı ise 18,5 derece olarak ölçüldü. Nem oranı ise yüzde 97 seviyelerine çıktı.

Yerel ve yabancı turistler sahile akın etti

Bahar havasını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Kuşadası’nın ünlü Atatürk Bulvarı'ndaki sahile akın etti. Güneşli havanın keyfini çıkaran çocuklar, kumsalda oyun oynarken, bazıları ise oyuncaklarıyla vakit geçirdi. Sahilde bulunan vatandaşlar, bir yandan olta atarak balık tutmaya çalışırken, diğer yandan spor yapmayı tercih etti.

Kafelerde sıcak hava keyfi

Bazı vatandaşlar ise sahil kenarındaki kafelerde oturmayı, sıcak havanın tadını çıkararak bir fincan kahve içmeyi tercih etti.