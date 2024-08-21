Kuşadası’nda, insan sağlığını tehdit eden sahte parfümlerle mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaz sezonu boyunca yapılan titiz denetimlerde toplam 398 şişe sahte parfüm ele geçirdi. Bu ürünler, insan sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle imha edilirken, ürünleri satan 120 kişi toplamda 117 bin 240 lira para cezasına çarptırıldı.

Denetimler ve imha süreci

Nisan ayından bu yana kent genelinde uygulanan denetimlerde, sahte parfümlerin satışını yapan kişilere karşı etkin bir mücadele yürütüldü. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, sahte parfümlerin halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek için ürünlere el koyarak imha etti. Ayrıca, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 37’nci maddesi uyarınca, bu ürünleri satan kişilere ceza kesildi.

Sağlık risklerine dikkat çekildi

Yetkililer, ünlü parfüm markalarının isimlerini taklit ederek piyasaya sürülen sahte parfümlerin, deri hastalıkları ve alerjik reaksiyonlar gibi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını korumak ve sahte ürünlerin satışını engellemek amacıyla denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini belirtti.