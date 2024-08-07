Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir gezi teknesinde yaşanan acil durum, Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Edinilen bilgilere göre, Kuşadası açıklarında geziye çıkan bir teknenin yolcusu aniden rahatsızlanınca, durum yetkililere bildirildi. Hızla olay yerine intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, tıbbi tahliye işlemlerini başlattı.

Yolcu tedavi altına alındı

Sahil Güvenlik ekiplerinin profesyonel çalışması sayesinde, rahatsızlanan yolcu güvenli bir şekilde tekneye alındı ve sahilde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yolcu, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.