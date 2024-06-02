Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kadın, bir erkekle tartıştıktan sonra karayoluna çıkarak seyir halindeki bir aracın önüne atladı ve yerde yuvarlandı. Ancak çevredekiler bu numaraya inanmayınca kadın ayağa kalkmak zorunda kaldı.

Sahte kaza girişimi

Ege Mahallesi Aydın Bulvarı üzerinde cep telefonuna kaydedilen olayda, ayakkabısız bir kadın, bir erkekle yol kenarında tartıştıktan sonra karayoluna koştu. Akan trafikte bir otomobile yaklaşarak kendisine çarpmış gibi yere atıp, yol kenarına kadar yuvarlandı.

Oyunculuğun sonu

Numarasına kimsenin inanmadığını fark eden kadın, kısa süre önce tartıştığı adam tarafından yerden kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ve çevredekiler, şaşkınlıkla kadının hareketlerini izledi. Sahte kaza girişimi böylece başarısız oldu ve kadının foyası ortaya çıktı.