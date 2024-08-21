Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi evinde ölü olarak bulundu. İkiçeşmelik Mahallesi'nde 44 yaşındaki Hasan Şahin’in evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulunduğu bildirildi.

Silah sesiyle uyanan yakınları durumu fark etti

Olay, 21.00 sularında meydana geldi. Hasan Şahin’in ikamet ettiği evden gelen silah sesi üzerine, yakınları hızla eve intikal etti. Evin içinde Şahin’in başından silahla vurulmuş olarak bulunduğunu gören yakınları, hemen acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin kısa sürede olay yerine ulaşmasıyla, Şahin’in yaşamını yitirdiği doğrulandı.

Şahin'in cansız bedeni morga kaldırıldı

Hasan Şahin’in vefatı, ailesi ve sevenleri arasında büyük bir üzüntüye yol açtı. Şahin’in cansız bedeni, olay yerindeki gerekli incelemelerin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri olayın detaylarını aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.