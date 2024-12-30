Kuşadası’nın Güzelçamlı Mahallesi’nde yer alan Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürlüğü, sokak hayvanları için kış boyunca yemleme çalışmaları başlattı. Milli Park yetkilileri, özellikle karla kaplanan bölgelerde yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için yiyecek bırakarak onların sağlıklı bir şekilde kış mevsimini geçirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Yerli ekosistemi destekleyen çalışmalar

Yapılan çalışmanın, bölgedeki doğal yaşamı koruma ve sürdürülebilirliği sağlama açısından büyük önemi bulunuyor. Milli Park yetkilileri, hayvanların doğal yaşam alanlarında yiyecek bulabilmeleri için çeşitli noktalara yem bırakıldığını belirterek, vatandaşları da doğaya karşı duyarlı olmaya davet etti. Bu tür yardımların, ekosistemin sürekliliği için kritik bir rol oynadığı ifade edildi.