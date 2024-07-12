Kemal ALTAN

Kuşadası Belediyesi, vatandaşların başvurularını, şikâyetlerini ve taleplerini hızlı ve etkili bir şekilde yönetmek amacıyla "Güvercin Masa" adı verilen özel bir hizmet birimi kurdu. 2024 yılının ilk 6 ayında toplam 60 bin 991 talep alan Güvercin Masa, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in başkanlık döneminde vatandaş memnuniyeti odaklı olarak yeniden yapılandırıldı.

Güvercin Masa'nın hizmetleri ve işleyişi nasıl?

Güvercin Masa, başvuru merkezi, 7/24 hizmet veren çağrı merkezi, koordinasyon birimi ve saha gözlem ekibi gibi alt birimlerle hizmet veriyor. Kuşadalılar, ıslak imzalı dilekçe ile başvuru yapabildikleri gibi, çağrı merkezi üzerinden de 7/24 kayıt oluşturabiliyorlar. Ayrıca, e-posta ve sosyal medya kanalları aracılığıyla da taleplerini iletebiliyorlar.

Başvuru türleri ve istatistikler

2024 yılının ilk 6 ayında Güvercin Masa'ya yapılan 60 bin 991 başvurudan 10 bin 834'ü başvuru merkezinden, 19 bin 881'i e-posta, whatsapp hattı ve sosyal medya üzerinden, 30 bin 276'sı ise çağrı merkezi aracılığıyla gerçekleştirildi.

Geri dönüşler ve ilgili birimlerle koordinasyon

Güvercin Masa Koordinasyon Merkezi, vatandaşların taleplerini ilgili birimlere ve dış kurumlara ileterek gelen cevapları vatandaşlara iletiyor. 6 aylık süre içerisinde 45 bin 749 başvuruyla ilgili geri dönüş sağlandı.

Saha gözlem ekibi ve takip süreci

Belediyenin kurduğu saha gözlem ekibi, vatandaşların taleplerinin çözüm sürecini yerinde takip ediyor ve ilgili birimlerle koordinasyon sağlıyor.

İletişim bilgileri

Güvercin Masa'ya ulaşmak için 460 40 40 ve 444 7 114 numaralı çağrı merkezi ve 0552 460 40 40 numaralı whatsapp hattı kullanılabiliyor.