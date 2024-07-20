Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede suçluların yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahsı kıskıvrak yakalayarak adalete teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Hazıfeyzullah Mahallesi’nde yapılan operasyonda, 'adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçlarından aranan ve hakkında 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.A., emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bir diğer operasyonda ise Kadınlar Denizi Mahallesi’nde, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.E.C. ile 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak ile basit yaralama' suçlarından aranan ve hakkında toplam 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.T. isimli şahıslar yakalandı ve gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.