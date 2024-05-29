Sürücü, polislerin araç evraklarını kontrol etmek istemesiyle birlikte kendisini aracın içine kilitledi. Yaklaşık 30 dakika boyunca kapıları açmayan H.T. isimli sürücü, polislerin uzun uğraşları sonucunda ikna edilerek araçtan indirildi. Ancak kontrol sırasında sürücünün ehliyetsiz ve aracının sigortasız olduğu tespit edildi.

Aracına binerek kapıları kilitledi

Polis ekipleri tarafından H.T.’nin ehliyetine el konulurken, sigortasız aracı da çekici yardımıyla yediemine çekildi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen H.T., akşam saatlerinde aracını almak için yediemine geldiğinde otopark görevlileriyle de zor anlar yaşadı. Aracına binerek yine kapılarını kilitleyen H.T., polislere trafikten çıkış kağıdı almayacağını belirtti.

Yapılan araştırmada sürücünün bir kamu kurumunda çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.