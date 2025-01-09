Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içindeki 12 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Bottan 18 çocuk kurtarıldı

Kuşadası ilçesi açıklarında, motoru arızalanarak sürüklenmeye başlayan bir lastik bot, içinde 12 düzensiz göçmenle Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenlerin içinde 18 çocuk da yer aldı. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-30) ile yapılan kurtarma operasyonunda, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki göçmenler sağ salim kurtarıldı. Göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, yapılan ilk işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edilerek süreç başlatıldı. Sahil Güvenlik, bölgede olası başka kaçak geçişler için denetimlerini sürdürüyor.