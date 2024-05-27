Kuşadası Belediyesi, kentin estetik görünümünü güzelleştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, taksi durakları da yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuldu.

Tüm duraklar yenilendi

Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından tüm taksi durakları yenilendi. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekibi tarafından tasarlanan ödüllü yeni duraklar, özgün ve estetik görünümleri ile dikkat çekiyor.

Uluslararası standartlarda duraklar

Geçmişte farklı renk ve tasarımları ile görüntü kirliliğine neden olan taksi durakları, uluslararası sembol ve standartlara uygun tek tip tasarımlı işlevsel duraklar ile modern bir görünüme kavuştu. Bu sayede kent turizmine de katkı sağlanmış oldu.