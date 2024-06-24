Kuşadası’nda bir inşaatın havuzuna düşen ilk tilkinin uzun süre aç ve susuz kaldığı, aşırı sıcak altında bitkin düştüğü ihbarı üzerine, Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) yetkilileri harekete geçti. Olay yerine gelen EKODOSD ekibi, yaptıkları çalışmanın ardından tilkiyi havuzdan çıkarmayı başardı. Ancak, tüm çabalara rağmen bitkin haldeki tilki kurtarılamadı ve telef oldu.

İkinci tilki doğaya salındı

Ertesi gün aynı bölgede başka bir tilki daha havuza düştü. Bu kez hızlı bir şekilde müdahale eden doğaseverler, tilkiyi kurtararak gerekli tedaviyi uyguladı. Sağlığına kavuşan tilki, doğaya salındı.

EKODOSD’dan uyarı

Yaşanan olaylarla ilgili açıklama yapan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Tilkilerin muhtemelen aşırı sıcaktan dolayı su arayışında olduklarını tahmin ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde de genç tilkiler gibi bir İnce Yılanı yine havuzdan çıkarmıştık. Bu durum, inşaat halindeki ya da kullanılmayan havuzların şehir içindeki yaban hayatını olumsuz etkilediğini göstermektedir” dedi.

Sürücü, kullanılmayan havuzlara güvenlik fileleri takılmasının, bu tür olayların önlenmesi için etkili bir tedbir olabileceğini belirtti. Ayrıca, şehirlerde yaban hayatının varlığının kaçınılmaz olduğunu ve birçok türün kent içinde yaşamını sürdürdüğünü vurguladı. “Yaban hayvanlarının şehir hayatına daha çok uyum sağladıkları, adapte oldukları ve insanlardan çekinmedikleri görülüyor. Kentsel alanlar genişledikçe yaban hayvanları ile aynı ortamı paylaşacağız ya da doğayla uyumlu kentler oluşturup bu canlıların yaşam alanlarına müdahale etmeyeceğiz” diye konuştu.