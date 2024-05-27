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Etkinlikte jandarma ekipleri, şehitleri de unutmadı. Şehitler anısına lokma hayrı gerçekleştirildi, katılımcılar bu anlamlı etkinliğe destek verdi.

"Reflektör Tak Görünür Ol" projesi kapsamında, traktör sürücülerine reflektör ve flaşör dağıtıldı. Gezici muayene istasyonunda ise 95 traktörün muayenesi yapıldı, sürücülerin güvenliği artırıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, traktör kazalarını azaltmak amacıyla sürücülere yönelik eğitimlerini sürdürüyor. Kuşadası ilçesinde düzenlenen etkinlikte, traktör sürücüleri hem bilgilendirildi hem de denetimden geçti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri, gezici muayene istasyonunda 95 traktörün muayenesini gerçekleştirdi ve sürücülere reflektör ile flaşör dağıttı.

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