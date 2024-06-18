Teknedeki 9 kişi, yardıma gelen diğer tekneler tarafından kurtarıldı.

Olay, Güzelçamlı Mahallesi açıklarında misafirlerini koyları gezdiren Dolunay 9 isimli tur teknesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle su almaya başlayan tekneden yardım çağrısı yapıldı.

Bölgeye sahil güvenlik ekipleri ve etraftaki tekneler sevk edildi. Yardıma gelen tekneler, su alan gezi teknesindeki 9 kişiyi kurtararak tahliye etti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tur teknesinin batma nedeni ise araştırılıyor. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.