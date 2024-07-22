Kuşadası Kaymakamlığı ve Kuşadası Belediyesi arasında 20 Mayıs'ta imzalanan protokolle, Kuşadası sınırları içerisindeki 401.499 metrekarelik plaj alanında şezlong ve şemsiyeler halka ücretsiz sunulmaya başlandı. Protokol çerçevesinde, plajlarda ücretli şezlong ve şemsiye satan işletmelere karşı denetimler yapılması kararlaştırıldı.

Şezlong ve şemsiye satanlara ceza

21 Temmuz'da Karaova Mahallesi sahilinde gerçekleştirilen son denetimlerde, bir işletmenin halka şezlong ve şemsiye satışı yaptığı tespit edildi. İlgili işletmeye, 3621 sayılı kıyı kanunu ve Kuşadası Belediyesi’nin zabıta idari yaptırım yönetmeliği madde 22/41’e göre ceza uygulandı. Ayrıca, kullanımda olmayan şezlonglar da ekipler tarafından toplandı.