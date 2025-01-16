Kuşadası Belediyesi, Halk Dansları Akademisi Spor Kulübü tarafından düzenlenen ücretsiz halk oyunları kursları, yeni yılda büyük ilgi görüyor. Kuşadalı çocuklar, Türkiye'nin farklı yörelerine ait geleneksel kültürlerle tanışırken, sosyalleşme fırsatı da buluyor.

Kuşadalılar, Türk Halk Danslarıyla buluşuyor

Kuşadası Belediyesi, her yaş grubundaki vatandaşları halk danslarıyla tanıştırmak amacıyla ücretsiz kurslar düzenliyor. Aydın, Muğla, Antalya, Gaziantep gibi farklı bölgelerin yöresel halk dansları figürlerinin öğretildiği kurslar, Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri çeşitli mekanlarda yapılıyor.

Farklı yaş gruplarına yönelik kurslar düzenleniyor

Kurslar, 8-12, 13-17 ve 18-35 yaş arası Kuşadalılara yönelik olarak düzenleniyor. Katılımcılar, geleneksel danslarla kültürel mirası öğreniyor ve aynı zamanda sosyal bir ortamda vakit geçirme fırsatı buluyor.

Kurs yerleri ve iletişim bilgileri

Kurslar, Alacamescit Mahallesi Kahramanlar Caddesi’nde bulunan salonda, Çarşamba günleri ise Davutlar ve Güzelçamlı Düğün salonlarında veriliyor. Detaylı bilgi için 444 71 14 No’lu Güvercin Masa hattı aranabilir.