Türkiye'nin tatil cenneti Kuşadası'nda, halk plajlarında ücretsiz şezlong ve şemsiye uygulaması başladı. Başkan Ömer Günel'in hayata geçirdiği bu uygulama, hem bölge sakinleri hem de tatilciler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Halk plajlarında ücretsiz

Protokolle Halkın Hizmetine Kuşadası Kaymakamlığı ve Kuşadası Belediyesi arasında 20 Mayıs'ta imzalanan protokolle, 401 bin 12 metrekarelik plaj alanının bakım, temizlik ve işletme yetkisi Kuşadası Belediyesi'ne verildi. Bu anlaşmanın ardından Belediye Başkanı Ömer Günel, kentteki halk plajlarında ücretsiz şezlong ve şemsiye hizmeti başlatma kararı aldı. Uygulama, marina yanında bulunan halk plajında ilk olarak hayata geçirildi.

Vatandaşların memnuniyeti

Kuşadası'nda yaşayan Tülay Atasaver, "Uzun zamandır beklediğimiz bir karardı. Önceden plaja giderken yanımızda portatif sandalye ve şemsiye taşıyorduk. Artık buna gerek kalmadı. Başkanımız Ömer Günel'e çok teşekkür ederim" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Almanya'dan tatil için Kuşadası'na gelen Neşe Başarıcı ise, "Plaja geldiğimizde şezlong ve şemsiyelerin ücretsiz olduğunu öğrenince çok mutlu olduk. Bence bu uygulamanın diğer tatil beldelerine de örnek olması gerekiyor" dedi.

Uygulama yaygınlaşıyor

ARYA A.Ş. sorumlusu Tayfun Çelik de, "Belediye Başkanımız Ömer Günel'in almış olduğu halk plajlarındaki ücretsiz şezlong ve şemsiye uygulaması kararı kısa süre içerisinde Kadınlar Denizi, Kuştur ve Sevgi plajlarında da gerçekleştirilecek. Hemşehrilerimiz ve tatilcilerimiz halk plajlarına geldiğinde ARYA A.Ş görevlisinden ücretsiz şezlonglarını isteyebilirler" açıklamasında bulundu.