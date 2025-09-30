Aydın’ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen T. Ü., polis ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalanarak tutuklandı. Operasyonda, şüphelinin üzerinde 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Kuşadası’na bağlı Türkmen Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen T. Ü.’nün üzerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, şüphelinin üzerinde 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı

Gözaltına alınan T. Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Halkın güvenliğini tehdit eden bu tür suçlarla mücadelede önemli adımlar atılacağını ve uyuşturucu satıcılarına geçit vermeyeceklerini vurguladı.