Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesi amacıyla sürdürdüğü kararlı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Narkotik ekipleri, aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek takip altına aldıkları şüpheli H.M.E. ve M.B.Ü.'yü, uyuşturucu madde satışı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, 3 bin 800 TL nakit para ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan şahıslardan M.B.Ü., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen H.M.E. hakkında ise adli işlemler devam ediyor.