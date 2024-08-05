Kuşadası’nda vandallardan gelen yeni bir saldırı haberi, bölgedeki güvenlik endişelerini artırdı. Son dönemde parklar ve yeşil alanlara yönelik yapılan vandalca saldırılara bir yenisi eklendi. Bu seferki hedef, Kasım Yaman Arkeo Parkı’nda sergilenen tarihi eserler oldu.

Eserlere büyük zarar verildi

Vandal saldırganlar, sergi alanına girerek arkeolojik eserleri tahrip etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, saldırganların nasıl eserleri zarar verdiğini açıkça gösterdi. Bu üzücü olay, özellikle bölge sakinlerini ve aileleri derinden etkiledi.

Vatandaşlardan tepki ve Belediye’den açıklama

Vatandaşlar, yaşanan tahribat karşısında duyarlılığın artırılması gerektiğini vurguladı ve tepkilerini dile getirdi. Kuşadası Belediyesi ise olayın ardından suç duyurusunda bulunduğunu ve tahribatın sorumlularının bulunması için çalışmalar başlattığını açıkladı.

Bu tür saldırılar, tarihi ve kültürel değerlerin korunması gerekliliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Özellikle kamusal alanların güvenliği konusunda daha fazla önlem alınması gerektiği vurgulanıyor.