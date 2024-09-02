Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, jandarma ekipleri orman yangınlarının önlenmesine yönelik vatandaşları bilgilendirdi.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, Dilek Yarımadası Milli Parkı’ndaki koylarda Atlı Jandarma Timleri vatandaşlara orman yangınlarına karşı gerekli önlemleri anlatmak üzere bir araya geldi. Etkinlikte, orman yangınlarının önlenmesi için vatandaşların dikkat etmeleri gereken hususlar detaylı bir şekilde aktarıldı.

Vatandaşlar bilgilendirildi ve broşür dağıtıldı

Jandarma ekipleri, ziyaretçilere orman yangınları riskini azaltmak için dikkatli olmalarını, ateş yakmamalarını ve özellikle ormanlık alanlarda cam ve şişe gibi çöplerini bırakmamalarını önerdi. Ayrıca, ormanlık alanlara girişin yasak olduğu bölgeler hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Milli Park içerisinde yasaklanan hususlarla ilgili bilgi vermenin yanı sıra, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Broşürlerde, orman yangınlarıyla mücadele ve önleme stratejileri hakkında önemli bilgiler yer aldı.