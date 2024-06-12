Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Değirmendere Mahallesi, Kirazlı yolundaki 5 katlı bir apartmanın 2. katında çıkan yangın, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangın, dün saat 17.00 sıralarında, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen bir sebeple, dairenin yatak odasında başladı. Yangının neden olduğu yoğun duman, kısa sürede tüm binayı sardı.

Binanın alt katlarında yaşayan bazı apartman sakinleri dışarıya çıkmayı başardı, ancak üst katlarda oturanlar yoğun duman nedeniyle binada mahsur kaldı. Bu kişiler, canlarını kurtarmak için çatıya ve balkonlara çıkarak yardım bekledi. Olayın bildirilmesi üzerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla adrese sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kurtardı

İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalanları güvenli bir şekilde tahliye etti. Yangına, 5. kattaki evlerinde yakalanan Meral Atılgan ve kızı, balkona çıkarak dumandan etkilenmemek için mücadele verdi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan anne-kız, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda, yangın üst katlara sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının ardından binayı saran duman da tahliye edildi. Polis, yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.