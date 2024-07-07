Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği yaz konserleri serisinin bu seferki adresi Kuşadası İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı oldu. Kuşadası halkı ve tatilciler, konser için meydanı doldurarak unutulmaz bir gece yaşadı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenlerinden oluşan orkestra, sahne aldığı 2 saat boyunca izleyicilere müzik ziyafeti sundu.

Renkli görüntüler ve büyük ilgi

Kuşadası'nda düzenlenen konser, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Hem yerel halk hem de tatilciler, orkestranın seslendirdiği şarkılarla günün stresini attı ve müziğin keyfini çıkardı. Renkli görüntülerin yaşandığı gece, Kuşadası'nda yaz akşamlarına yeni bir soluk getirdi.

Belediye başkanından davet

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, konser serisinin yaz boyunca devam edeceğini belirterek, "Tüm vatandaşlarımızı konserlerimize davet ediyoruz" dedi. Konserler, vatandaşların kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşmasını sağlamaya devam edecek.

Yaz konserlerinin bir sonraki durağı, 10 Temmuz'da saat 21.00'de İncirliova Cumhuriyet Meydanı olacağı açıklandı.