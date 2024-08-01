Kuşadası Belediye Spor tarafından Ada Kültür Merkezi (KEGEV) bahçesinde bulunan havuzda verilen yüzme eğitimleri, haftanın belirli günlerinde 1 saatlik seanslarla gerçekleştiriliyor. Çocuklar, bu kurslarla hem yaz dönemlerini verimli bir şekilde geçirme hem de akranlarıyla sosyalleşme fırsatı buluyor. Eğitimler, uzman eğitmenler tarafından yürütülerek çocukların yüzme becerilerinin geliştirilmesine odaklanıyor.

Başvuru ve bilgi

Yüzme kursları yaz sonuna kadar devam edecek. Çocuklarını bu eğitime dahil etmek isteyen ebeveynler, Kuşadası Belediyesi Yeni Hizmet Binası içerisindeki Güvercin Masa başvuru masasından veya 444 71 14 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alabilir ve kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler.