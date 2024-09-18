Kuşadası Belediyesi, son beş yılda kente 218 kilometreyi aşan yeni yol kazandırarak altyapı çalışmalarını hızla sürdürüyor. Yenileme çalışmaları, şehrin gelişmekte olan bölgelerinden biri olan Değirmendere Mahallesi’nde yoğun şekilde devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3888 Sokak'ta yeni yol yapım çalışmalarına başladı.

Kalıcı çözümler için eş zamanlı çalışmalar

Kuşadası Belediyesi, kentin alt ve üst yapı sorunlarını kalıcı bir şekilde çözmek amacıyla çeşitli mahallelerde eş zamanlı yenileme çalışmaları yürütüyor. 2019'dan bu yana toplamda 933 milyon 702 bin TL yatırım yaparak modern ve konforlu yollar inşa eden belediye, yaklaşık bir ay önce Değirmendere Mahallesi'nde başlattığı yol yapım çalışmalarını hızla sürdürüyor. Göcek Kavağı 2. Sokak ve 3581’inci Sokak'ta tamamlanan sıcak asfalt çalışmalarının ardından, şimdi de 3888 Sokak’ta yol imalatı yapılıyor.

3888 Sokak’ta bordür ve parke taşı çalışmaları

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3888 Sokak’ta 2 bin 500 metrekarelik bir alanda bordür imalatı ve kilit parke taşı döşeme işlemlerine odaklanmış durumda. Bu çalışmalar, Değirmendere Mahallesi'nin sağlıklı bir alt ve üst yapıya kavuşmasına büyük katkı sağlayacak.